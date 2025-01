Venerdì pomeriggio una guardia di sicurezza privata è stata uccisa in centro a Bergamo, in Lombardia. Si chiamava Mamadi Tunkara, aveva 36 anni e lavorava in un supermercato Carrefour, dove stava andando al momento dell’omicidio, probabilmente per iniziare il suo turno. La persona che l’ha ucciso è in fuga ed è ricercata. Non si conoscono le motivazioni dell’omicidio: sembra che Tunkara sia stato spinto a terra e poi accoltellato.