Le partite della diciannovesima giornata di Serie A

Sabato 4 gennaio alle 15 comincia la diciannovesima giornata di Serie A maschile di calcio, l’ultima del girone di andata, che si concluderà undici giorni dopo visto che in questi giorni Atalanta, Inter, Milan e Juventus stanno giocando la Supercoppa italiana in Arabia. Le partite più attese del weekend sono Fiorentina-Napoli, in programma sabato alle 18, e il derby tra Roma e Lazio, che per la prima volta dopo sei anni (eccezion fatta per l’anno della pandemia, quando si giocò senza spettatori) si giocherà di nuovo la sera, domenica alle 20:45. Il 14 gennaio il Milan recupererà la partita contro il Como e ci sarà Atalanta-Juventus, mentre il 15 Inter-Bologna chiuderà la giornata.

Sabato 4 gennaio

ore 15

Venezia-Empoli [DAZN]

ore 18

Fiorentina-Napoli [DAZN]

ore 20:45

Verona-Udinese [DAZN, Sky]

Domenica 5 gennaio

ore 12:30

Monza-Cagliari [DAZN]

ore 15

Lecce-Genoa [DAZN]

ore 18

Torino-Parma [DAZN]

ore 20:45

Roma-Lazio [DAZN]

Martedì 14 gennaio

ore 18:30

Como-Milan [DAZN, Sky]

ore 20:45

Atalanta-Juventus [DAZN, Sky]

Mercoledì 15 gennaio

ore 20:45

Inter-Bologna [DAZN]

La classifica:

Atalanta 41

Napoli 41

Inter 40

Lazio 35

Fiorentina 32

Juventus 32

Bologna 28

Milan 27

Udinese 24

Torino 20

Roma 20

Empoli 19

Genoa 19

Parma 18

Como 18

Verona 18

Lecce 16

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10