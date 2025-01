Tutti i principali giornali nazionali oggi hanno come notizia di apertura la strage di mercoledì a New Orleans, negli Stati Uniti, dove un uomo ha investito molte persone in auto, uccidendone 15 e ferendone 30. Si parla ancora della detenzione in Iran di Cecilia Sala, dopo che persone a lei vicine hanno fatto sapere che la giornalista italiana è in condizioni più severe di quanto si pensasse: dorme sul pavimento, non ha contatti con nessuno e il pacco che secondo il ministero degli Esteri le era stato consegnato non è mai arrivato. Per lo sport c’è la Supercoppa di calcio italiana, con la prima semifinale Inter-Atalanta che si giocherà stasera a Riad, in Arabia Saudita (l’altra, Juventus-Milan, sarà domani sera, e la finale lunedì 6 gennaio).