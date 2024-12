Donald Trump ha chiesto ai deputati Repubblicani di riconfermare Mike Johnson come speaker della Camera

Lunedì il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ai deputati Repubblicani di votare per la rielezione di Mike Johnson come speaker della Camera. Lo speaker è in sostanza il presidente della Camera, ma con un ruolo operativo nella gestione dell’agenda politica.

Il voto per la conferma di Johnson si terrà venerdì: per essere rieletto, dovrà essere sostenuto da almeno 218 deputati, e al momento i Repubblicani controllano 219 seggi dei 435 seggi della Camera. La rielezione di Johnson non è quindi scontata, anche perché alcuni deputati Repubblicani, come Thomas Massie (Kentucky), Andy Biggs (Arizona) e Victoria Spartz (Indiana) hanno annunciato che forse non seguiranno la direttiva di Trump.

Johnson ha 52 anni e fa parte della parte più estremista del Partito Repubblicano: è un cristiano evangelico, è molto vicino a Trump e ha idee radicalmente contrarie ad aborto e diritti delle persone LGBTQ+. Aveva ottenuto il ruolo nel 2023, dopo oltre due settimane in cui i lavori del Congresso erano rimasti bloccati per l’incapacità dei Repubblicani di trovare l’accordo su un nome dopo la rimozione del precedente speaker Kevin McCarthy.