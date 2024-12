È morto il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello

È morto Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle: aveva 82 anni. Era nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, e prima di dedicarsi alla politica aveva lavorato come magistrato in vari tribunali amministrativi regionali (TAR), e poi come avvocato cassazionista. Era stato eletto per un primo mandato nel 2018, nel collegio uninominale Campania 11 (Battipaglia), e per un secondo nel 2022 nel collegio plurinominale Campania 2.