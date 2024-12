In Georgia si è insediato il nuovo presidente

Questa mattina in Georgia si è insediato formalmente il nuovo presidente Mikheil Kavelashvili, ex calciatore di estrema destra che aveva vinto le contestate elezioni presidenziali dello scorso dicembre. La cerimonia è stata molto seguita perché nelle scorse settimane la presidente in carica Salomé Zourabichvili aveva detto che non aveva intenzione di lasciare il suo posto, dal momento che considera illegittimo il parlamento che ha eletto Kavelashvili e di conseguenza anche il suo insediamento.

In mattinata la ormai ex presidente ha infine semplicemente lasciato il palazzo presidenziale, dicendo però di ritenersi ancora la presidente legittima del paese. Nella mattinata migliaia di persone si sono radunate fuori dal palazzo dove si è svolta la breve cerimonia, nell’ennesima giornata di proteste contro il governo di Sogno Georgiano, il partito filorusso e populista che sostiene Kavelashvili, i presunti brogli elettorali e alcune decisioni molto contestate. «Lascerò il palazzo presidenziale e mi unirò a voi, portando con me la legittimità, la bandiera e la vostra fiducia» ha dichiarato Zourabichvili riferendosi ai manifestanti.

A ottobre in Georgia si erano tenute le elezioni parlamentari, che avevano confermato la vittoria del partito che governa il paese dal 2012, Sogno Georgiano. Le elezioni erano state molto contestate: erano state diffuse denunce di violazioni e accuse di brogli, sia da parte delle opposizioni che di osservatori internazionali. Zourabichvili aveva definito le elezioni una «totale manipolazione», aveva accusato la Russia di aver interferito e aveva invitato i cittadini a scendere in piazza per protestare. Alle elezioni erano seguite grosse manifestazioni che avevano portato a un riconteggio dei voti che aveva però confermato la vittoria di Sogno Georgiano.

A dicembre il parlamento, dominato da Sogno Georgiano, aveva poi eletto il nuovo presidente Kavelashvili senza la presenza delle opposizioni, che avevano deciso di boicottare il voto non presentando altri candidati. Kavelashvili è il primo presidente georgiano a non essere eletto in modo diretto dalla popolazione, in seguito a una riforma del 2017 che tra le altre cose ridusse molto i poteri istituzionali di questa figura. Anche nel giorno della sua elezione c’erano state grosse manifestazioni.

Nel frattempo in questi mesi il governo ha preso due decisioni molto contestate. La prima è stata l’approvazione della legge sugli agenti stranieri, scritta su modello di una norma che già esiste in Russia e che molti ritengono venga usata come strumento di repressione; la seconda era stata la decisione di posticipare al 2028 i colloqui per entrare nell’Unione Europea, una prospettiva che invece è sostenuta da buona parte della popolazione. Queste scelte hanno allargato le proteste, che hanno portato a decine di arresti e, secondo le organizzazioni umanitarie, all’uso arbitrario della violenza da parte delle forze dell’ordine.