È morta l’attrice Olivia Hussey, famosa per il film “Romeo e Giulietta” del 1968

Venerdì è morta a 73 anni l’attrice britannica di origini argentine Olivia Hussey. Era diventata famosa a 17 anni per il suo ruolo da protagonista nel film Romeo e Giulietta (1968) del regista italiano Franco Zeffirelli, per cui vinse un Golden Globe e un David di Donatello. Sempre con Zeffirelli interpretò Maria nella miniserie del 1977 Gesù di Nazareth, e nel 1978 fu Rosalie Otterbourne in Assassinio sul Nilo, passando poi a film e ruoli minori per il resto della sua carriera.

L’anno scorso, insieme al coprotagonista di Romeo e Giulietta Leonard Whiting, Hussey aveva fatto causa, perdendola, contro la società cinematografica Paramount Pictures, che accusavano di sfruttamento sessuale per una scena di nudo nel film, girato quando entrambi erano minorenni.