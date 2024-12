Best of bestie

Da anni ogni weekend sul Post pubblichiamo una raccolta di foto di animali (o “bestie”, come le chiamiamo affettuosamente). La rubrica, il cui scopo è mostrare animali di specie diverse ma anche intrattenere, ha il limite che gli animali mostrati sono solo una piccolissima parte di quelli con cui condividiamo il pianeta: le immagini vengono dalle agenzie fotografiche, i cui fotografi le scattano per lo più negli zoo, in riserve naturali o situazioni di vita quotidiana urbana, e tra questo materiale gli animali non in cattività scarseggiano (da un certo punto di vista anche giustamente, visto che l’attività dei fotografi naturalistici può anche essere una fonte di disturbo per i selvatici). A volte le foto vengono scelte perché sono semplicemente bellissime, in altri casi perché raccontano una storia (come quelle del pinguino arrivato per sbaglio in Australia o dei macachi a Lopburi). Spesso dicono qualcosa di una specie o del contesto in cui vive, ci insegnano un nome nuovo o una curiosità in più su un pezzo di mondo. Qui trovate la nostra selezione delle migliori dell’anno.