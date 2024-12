Un regalo di Natale al giorno: -1

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Mancano meno di 24 ore a Natale, i negozi sono chiusi (o lo saranno presto) e se ordinate qualcosa oggi arriverà tra un bel po’. Se avete rimandato il momento degli acquisti fino a ora starete comprensibilmente cercando una soluzione: forse state pensando di riciclare qualcosa che avete in casa o di controllare quali supermercati restino aperti fino a tardi stasera per comprare al volo una bottiglia o un panettone a caso. Oppure potete seguire il nostro consiglio, l’ultimo per quest’anno, e regalare un abbonamento al Post, che – come ripetiamo spesso – è anche un regalo a noi. Perché il sito del Post è, e rimarrà, gratuito e aperto a tutti ma esiste e fa quello che fa soprattutto grazie al sostegno delle lettrici e dei lettori abbonati.

Regalare il Post per un anno costa 80 euro e per farlo basta conoscere l’indirizzo mail del destinatario e seguire le indicazioni che trovate scritte qui. Potete selezionare anche il giorno in cui la persona a cui volete regalarlo riceverà un avviso con un messaggio di auguri. Sono stati proprio gli abbonati e le abbonate del Post a chiedere di poter regalare l’abbonamento e da allora ne sono stati regalati tanti (un segno che piace, o forse che gli abbonati del Post sono ostinati nel loro proselitismo).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da il Post (@il_post)

Chi ha un abbonamento al Post ha diversi vantaggi e contenuti dedicati: può leggere il sito senza pubblicità, commentare gli articoli e avere sconti per gli eventi dal vivo che organizziamo. Chi si abbona ha anche accesso ad alcuni podcast e alcune newsletter: Evening Post, la newsletter che arriva ogni sera con segnalazioni e link su quello che è successo nel mondo (e nella redazione del Post), e Le Canzoni, la newsletter in cui il direttore Luca Sofri consiglia una canzone da ascoltare e ne racconta la storia: arriva dal lunedì al giovedì prima di andare a dormire, mentre il venerdì ospita un consiglio di Stefano Vizio, non su una canzone ma su un disco. Tra le newsletter per soli abbonati c’è anche Dicono che è bello, che seleziona un po’ di film, documentari e serie tv da guardare sulle piattaforme di streaming a pagamento.

Tra i podcast per abbonati ci sono Morning, la rassegna stampa che esce dal lunedì al venerdì ogni mattina, e Morning weekend, la rassegna stampa su quello che succede in Europa, ogni sabato mattina. Per chi si abbona ci sono anche Altre Indagini, le puntate speciali di Indagini, il podcast in cui Stefano Nazzi racconta alcuni dei casi di cronaca più famosi degli ultimi anni, e Tienimi Bordone, il podcast quotidiano di Matteo Bordone su cose che non sapevate di voler sapere.

Da gennaio l’abbonamento diventerà ancora più ricco: oltre a questi, si avrà accesso anche ai podcast settimanali: Globo di Eugenio Cau, che approfondisce un tema o un evento di esteri intervistando giornalisti o esperti che se ne occupano; Ci vuole una scienza di Emanuele Menietti e Beatrice Mautino, su temi scientifici e su come funziona la ricerca scientifica; Amare parole, sulla lingua, condotto dalla sociolinguista e scrittrice Vera Gheno, e poi la newsletter del direttore Luca Sofri Charlie dedicata al “dannato futuro dei giornali”.

Ne vuoi ancora?

– Qui il regalo di ieri, per ritardatari, ma anche per chi vuole fare del bene

– E qui il regalo dell’altroieri, sempre per chi ha fatto male i conti

– Qui delle idee di qualche anno fa, utili per chi detesta presentarsi a mani vuote

– Qui i regali dei giorni scorsi.

– Qui trovate tutti i regali di Natale proposti dal Post;

– e qui è dove si può regalare direttamente il Post.

****

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.