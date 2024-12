Durante la riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 23 dicembre il governo ha nominato Vincenzo Carbone come nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate, dopo che meno di due settimane fa si era dimesso il precedente direttore, Ernesto Maria Ruffini. Carbone resterà in carica fino alla scadenza del mandato cominciato da Ruffini, cioè fino a gennaio del 2026. Carbone è avvocato, ha 61 anni ed è da tempo dirigente dell’Agenzia delle Entrate, che fu istituita nel 1999 e dipende dal ministero dell’Economia, per conto del quale fa accertamenti e controlli fiscali. Da ottobre del 2024 era già direttore vicario dell’agenzia.

Negli scorsi giorni c’erano state un po’ di discussioni intorno alle dimissioni di Ruffini perché già prima che si dimettesse alcuni giornali avevano ipotizzato che volesse dedicarsi alla politica: in effetti ci sono informazioni sul fatto che il Partito Democratico lo avesse valutato come possibile leader di una coalizione che comprendesse i partiti dell’area del centrosinistra e del centro. Lui però ha negato di voler iniziare una carriera politica.