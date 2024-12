Ernesto Maria Ruffini ha annunciato di essersi dimesso da direttore dell’Agenzia delle Entrate

Ernesto Maria Ruffini ha detto in un’intervista al Corriere della Sera di essersi dimesso da direttore dell’Agenzia delle Entrate, incarico che ricopriva dal 2020. Ruffini, che ha 55 anni, ha detto di aver comunicato la sua decisione mercoledì al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per «consentire così il regolare passaggio di consegne con chi sarà chiamato a succedermi».

Nell’intervista ha anche negato di avere intenzione di dedicarsi alla politica, come invece diversi giornali negli ultimi giorni avevano ipotizzato. Secondo i giornali nelle ultime settimane Ruffini sarebbe stato valutato dal Partito Democratico come possibile leader di una coalizione che coinvolgesse anche i partiti di centro, quelli del cosiddetto “Terzo Polo”. A questo proposito Ruffini ha detto: «Non condivido il chiacchiericcio che scambia la politica per un gioco di società, le idee per etichette ed il senso civico per una scalata di potere. Non scendo e non salgo da nessuna parte».