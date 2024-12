Per il comitato etico della Camera statunitense Matt Gaetz ha posseduto droghe illegali, pagato per fare sesso e avuto rapporti con minori

Secondo un rapporto del comitato etico della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti l’ex deputato Repubblicano Matt Gaetz, che per alcune settimane era stato il candidato di Donald Trump per guidare il dipartimento della Giustizia, avrebbe frequentemente posseduto droghe illegali, pagato per fare sesso e avuto rapporti sessuali con minori durante il suo mandato. Il rapporto ha determinato che con i suoi comportamenti Gaetz ha screditato la Camera e violato alcune leggi statali, tuttavia non sono state riscontrate prove di violazioni delle leggi federali. Gaetz, che ha negato le accuse, aveva cercato fino all’ultimo momento di impedire la pubblicazione del rapporto, facendo causa al comitato.

Gaetz è deputato dal 2016 ed è uno degli esponenti più radicali del partito del presidente eletto Donald Trump. La sua candidatura era stata subito molto discussa, sia per le sue posizioni estreme, sia perché nel 2020 era stato indagato per tratta di esseri umani e per presunti rapporti sessuali con minori: allora però il dipartimento della Giustizia aveva deciso di non incriminarlo, e l’indagine era stata archiviata. Gaetz aveva rinunciato al suo seggio alla Camera subito dopo essere stato annunciato come candidato per la carica di attorney general (equivalente più o meno a quella di ministro della Giustizia): dopo qualche settimana aveva ritirato la candidatura.