Donald Trump ha nominato l’imprenditore Tilman Fertitta come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Tilman Fertitta come prossimo ambasciatore statunitense in Italia. L’ha annunciato tramite il suo social network Truth. Fertitta è un imprenditore attivo soprattutto nei settori della ristorazione e dell’ospitalità: è fondatore e amministratore delegato della Fertitta Entertainment, che controlla aziende come Landry’s (di cui fa parte il marchio Bubba Gump Shrimp, tra gli altri) e varie catene di ristoranti. È anche proprietario della squadra di NBA degli Houston Rockets.

Fertitta non ha mai avuti incarichi politici o diplomatici. È però un noto finanziatore di Trump: durante la campagna elettorale per le ultime elezioni presidenziali ha donato circa 490mila dollari ai vari comitati che lo sostenevano. Il suo incarico dovrà essere confermato dal Senato.

Trump inizierà il suo secondo mandato il prossimo 20 gennaio, e nelle ultime settimane ha nominato vari ambasciatori (oltre ai membri della sua amministrazione). Tra gli altri ha scelto come ambasciatore in Francia Charles Kushner, il padre di Jared Kushner (il genero di Trump) che nel 2004 si dichiarò colpevole di oltre 15 capi d’accusa e fu poi graziato da Trump.