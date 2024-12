Sono in corso le operazioni di recupero di due alpinisti bloccati sul Gran Sasso

Da qualche ora, sul Gran Sasso, sono in corso le operazioni per soccorrere due alpinisti bloccati a quasi 3mila metri: secondo le informazioni disponibili i due, di cui non si conoscono le identità, sono bloccati sulla via Direttissima del Corno Grande, un itinerario molto frequentato dagli alpinisti. I due sono scivolati a circa 2700 metri di altezza. Le ricerche, effettuate dal Soccorso Alpino in collaborazione con la Guardia di Finanzia, sono rese complicate dalle condizioni meteorologiche in quota, dove c’è un vento molto forte: il quotidiano locale Il Centro scrive che sono state sospese fino a domattina.