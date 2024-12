Il primo ministro albanese Edi Rama ha detto che il social network TikTok sarà bloccato nel paese per tutto il 2025

Durante un incontro a Tirana con un gruppo di insegnanti, genitori e psicologi, il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato che il social network TikTok sarà reso indisponibile per almeno un anno in tutto il paese a partire dall’inizio del 2025. Rama ha aggiunto che il governo avvierà una serie di programmi che «favoriranno l’istruzione degli studenti e aiuteranno i genitori a seguire il percorso formativo dei loro figli».

L’annuncio di Rama segue un dibattito in corso in Albania tra genitori, psicologi e istituzioni, arrivato anche in parlamento, dopo che a novembre uno studente di 14 anni era stato ucciso e un altro era stato ferito in una rissa tra adolescenti vicino a una scuola a Tirana. Diversi giornali locali avevano scritto che il litigio era cominciato una settimana prima, per motivi banali, sui social network: era il quarto caso in Albania di un adolescente morto nel 2024 in uno scontro violento tra coetanei.