Il salvataggio della speleologa Ottavia Piana in 5 video

Quando la barella con la speleologa Ottavia Piana è stata portata fuori dallo stretto passaggio di uscita dalla grotta Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, ad aspettarla c’era una doppia fila di tecnici volontari del soccorso alpino e speleologico. Formavano una catena di soccorso per agevolare la discesa verso uno spiazzo dove è stata adagiata e assistita in attesa dell’intervento dell’elicottero. Erano passate le 3 del mattino da pochi minuti. I volontari – 159, provenienti da 13 regioni – hanno lavorato per poco più di tre giorni, alternandosi in turni da 15 ore all’interno della grotta.

L’ultimo tratto è stato percorso molto più velocemente del previsto grazie al lavoro fatto negli ultimi giorni per aprire i passaggi più stretti. Ottavia Piana è ferita a causa della caduta avvenuta sabato, secondo i medici avrebbe alcune fratture alle gambe e al torace. Per questo i soccorritori hanno cercato di fare tutto il più rapidamente possibile, comunque senza mettere a repentaglio la propria sicurezza. In questi 5 video girati dai tecnici del soccorso alpino e speleologico si possono osservare le ultime fasi del soccorso.

Piana è stata portata fuori dalla grotta poco dopo le 3, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre. È stata per tutto il tempo immobilizzata su una barella, assistita da medici e infermieri speleologi.

Al termine del recupero tutti i tecnici volontari intervenuti negli ultimi tre giorni erano contenti per l’esito del soccorso e sfiniti. Molti si sono spostati dal campo base della Protezione civile fino all’uscita della grotta per trasportare la barella per gli ultimi metri, prima del viaggio di Ottavia Piana verso l’ospedale.

Piana è stata portata in una tenda allestita in uno spiazzo nella piccola valle d’accesso alla grotta Bueno Fonteno. Lì ha aspettato di essere agganciata al verricello dell’elisoccorso insieme a un soccorritore.

L’elicottero l’ha trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove sarà sottoposta a esami e accertamenti per capire la gravità delle ferite. Durante tutto il recupero Piana è stata cosciente.

