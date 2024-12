Il Guardian ha venduto l’Observer al gruppo Tortoise Media

Il Guardian, il principale quotidiano progressista britannico, ha venduto al gruppo Tortoise Media l’Observer, storico settimanale che da decenni era diventato l’edizione domenicale del giornale. Negli scorsi mesi le redazioni delle due testate avevano molto protestato contro i progetti di vendita, e avevano anche organizzato il primo sciopero da decenni nella loro storia. Ciononostante la proprietà non ha cambiato posizione, sostenendo che la vendita fosse inevitabile.

Tortoise Media è una startup che produce un sito di news, newsletter, podcast e altri prodotti giornalistici. È stata fondata da James Harding, ex direttore di BBC News e del Times insieme a Matthew Barzun, imprenditore digitale ed ex diplomatico. Contestualmente alla vendita dell’Observer, l’azienda editrice del Guardian entrerà con una quota in Tortoise, sostenendo che questo garantirà il mantenimento di un legame con il futuro dell’Observer.