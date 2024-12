A Venezia c’è una nuova isola

Secondo i tecnici del Mose – il sistema per il controllo dell’acqua alta a Venezia – il suo uso di recente avrebbe avuto un effetto inaspettato, cioè quello di tenere in superficie anche in inverno la cosiddetta isola del Bacàn, un lembo di terra tra l’isola di Sant’Erasmo e il porto del Lido: in passato scompariva con l’aumento del livello del mare, per riemergere poi solo in estate.

L’isola del Bacàn, o chiamata anche solo il Bacàn, è conosciuta perlopiù dalla popolazione locale: è lunga più di 200 metri, e d’estate viene raggiunta da chi è in cerca di una spiaggia poco affollata. Non è una meta frequentata da turisti, che per raggiungerla hanno a disposizione prevalentemente tour guidati.

L’isola è tornata in superficie anche in questi giorni, con sorpresa dei tecnici che gestiscono il Mose. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche con cui l’isola si sarebbe consolidata, ma secondo i tecnici dell’infrastruttura sarebbe merito del Mose stesso, che si attiva quando la marea nella laguna sale oltre i 110 centimetri e serve dunque a stabilizzare le maree intorno a Venezia.

Secondo quanto riferito al Corriere da Giovanni Cecconi, ingegnere e direttore dell’area di controllo del Mose, tramite la gestione attiva delle maree l’infrastruttura avrebbe di fatto reso permanente il Bacàn: «Dicevano che il Mose avrebbe cancellato il Bacàn, invece grazie al Mose quello che prima era uno scanno, cioè un deposito di sabbia con un fondale molto basso, ora è un’isola lunga 260 metri e larga dieci».

Secondo Cecconi il controllo delle maree avrebbe protetto il Bacàn dalle diverse mareggiate che nel corso dell’inverno producevano onde che spostavano i depositi estivi, tanto che l’isola sarebbe in crescita dal 2020. «In questo modo lo scanno centrale continua a crescere, catturando i depositi organici e le sabbie e popolandosi di vegetazione», ha scritto Cecconi in un post su Linkedin.

