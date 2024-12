Almeno cinque persone migranti sono morte nel naufragio di un’imbarcazione al largo di Creta

La guardia costiera greca ha detto che almeno cinque persone migranti sono morte dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano è affondata al largo dell’isola di Creta, poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Trentanove persone sono state soccorse, e almeno tre di loro sono in gravi condizioni di salute, con problemi cardiaci e ipotermia. Altre quaranta non sono ancora state trovate. Per cercarle è stata organizzata una vasta operazione di soccorso che ha coinvolto navi e piccoli aerei.

Nella stessa zona, sempre sabato, 88 persone migranti sono state individuate e soccorse da una petroliera battente bandiera britannica, e altre 47 da una nave cargo battente bandiera maltese.