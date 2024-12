Un regalo di Natale al giorno: -11

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quest’anno potremmo star un po’ esagerando con i regali profumati. Sappiamo però che oltre a piacere a noi piacciono molto anche a voi, almeno da quando la carta aromatica d’Eritrea (quei foglietti da bruciare per far andare via i cattivi odori da casa) è diventata una delle cose più comprate tra quelle consigliate da Consumismi. Il regalo che vi proponiamo oggi ha una funzione simile: le Lampe Berger (che si pronuncia alla francese, lamp bergé, essendo un marchio di Parigi) esistono da più di un secolo e sono dei profumatori per ambiente che piacciono sia per l’aspetto sofisticato – un contenitore di vetro o di ceramica – sia per il profumo intenso che diffondono e la loro capacità di coprire gli odori.

Prendono il nome da Maurice Berger, un farmacista che a metà dell’800 le creò con lo scopo di profumare l’aria degli ospedali sfruttando le scoperte che avevano portato poco prima all’invenzione degli accendini. Sono dei contenitori riempiti con un liquido a base alcolica con essenze profumate e uno stoppino di corda immerso all’interno, che va acceso e poi spento dopo poco. Si chiamano anche lampade catalitiche perché usano un catalizzatore (una sostanza che accelera le reazioni chimiche): quando il combustibile, l’ossigeno e il catalizzatore entrano in contatto inizia una reazione a una temperatura molto bassa, senza la formazione di una fiamma. La reazione permette di diffondere nell’aria i vapori dell’alcool insieme agli aromi aggiunti, profumando l’ambiente.

La boccetta è chiusa con un dischetto che viene chiamato “bruciatore”, che va acceso (in quel momento invece si forma la fiamma, quindi fate attenzione) e fatto bruciare per circa due minuti, per fargli raggiungere la temperatura necessaria a sprigionare il profumo. Poi la fiamma va spenta (a quel punto inizia il processo di catalisi) e il bruciatore dev’essere coperto con un tappino aperto ai lati, per far uscire il profumo. La lampada andrebbe tenuta in funzione per un massimo di trenta minuti, al termine dei quali va richiusa.

Potrebbe essere apprezzata da chi ha figli piccoli, animali domestici o è particolarmente sbadato e per questo non ha mai pensato di usare delle candele per profumare la casa. Le Lampe Berger profumano molto in poco tempo, e coprono bene odori di pesce o di fritto in cucina. Il profumo è generalmente intenso (varia a seconda delle essenze), quindi è un regalo sconsigliato se avete amici con un olfatto molto sviluppato, o a cui i profumi forti fanno venire mal di testa.

Le Lampe Berger hanno un prezzo variabile a seconda del pregio della boccetta, ma costano dai 30 ai 90 euro (quelle in ceramica invece arrivano a 180). Si trovano sul sito del marchio: alcune con forme più barocche, altre più contemporanee. C’è anche una sezione dedicata ai regali di Natale, ai cofanetti e alle ricariche con vari profumi: le spedizioni per l’Italia impiegano massimo 48 ore. Si trova qualcosa anche su Amazon e su Pinalli.

