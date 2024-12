Un regalo di Natale al giorno: -12

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Dopo la pandemia molti influencer e creatori di contenuti diventati un po’ popolari online hanno cominciato a essere ingaggiati per portare la comicità dei loro video sui palchi di teatri grandi o piccoli. Tra questi c’è Turbopaolo, che chi frequenta un po’ Instagram e TikTok conoscerà molto bene e il cui nome potrebbe invece non dire niente a molti altri. Anche chi lo conosce, comunque, è possibile che non sappia che i suoi brevi video comici sono diventati uno spettacolo di stand up comedy, e che tra febbraio e marzo sarà in tour in Italia e in Europa. In redazione la sua comicità piace molto e chi l’ha visto a teatro ne è uscito contento: ci sentiamo di dire che un biglietto per andare a vedere un suo spettacolo è una buona idea sia per chi già lo segue e lo apprezza, che per chi non lo conosce. Va bene per generazioni X, Y, Z e anche quella dei boomer.

Turbopaolo è un trenta-e-qualcosenne, vive a Novara e lavora nel settore lattiero-caseario. È uno che riesce a far ridere interpretando con lo stesso tipo di umorismo e credibilità i corinzi che leggono la seconda lettera di San Paolo, quelli con gli occhiali con la calamita in mezzo, due tipi di pasta diversi che si incontrano in una pentola e le farfalle nello stomaco. Non nasce come attore o comico, e i suoi spettacoli sono poco impostati e divertenti anche perché sembrano improvvisati. I biglietti costano attorno ai 30 euro e ci sono varie date in Italia (a Como, Ovada, Milano, Roma, Venaria Reale, Perugia, Bologna e Padova) e quattro all’estero (Barcellona, Monaco, Amsterdam e Londra).

