Celebripost

Nei giorni scorsi il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna sono stati in Italia per una visita di stato di tre giorni, la prima in dieci anni. In questa raccolta di foto di persone da fotografare in settimana il re è in compagnia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a una cena al Quirinale, mentre qui potete trovare diverse foto in altre occasioni. Riccardo Scamarcio e Johnny Depp erano al Red Sea International Film Festival a Gedda, dove si è messa in posa, tra gli altri, anche Olivia Wilde. Poi Jill Biden e Donald Trump alla cerimonia di riapertura di Notre Dame, Wim Wenders con Juliette Binoche, Timothée Chalamet e Francis Ford Coppola.