Un uomo statunitense è stato trovato a Damasco: dice di essere stato detenuto per sette mesi in un carcere siriano

Un uomo statunitense è stato trovato nei dintorni di Damasco, in Siria. Parlando con i giornalisti presenti sul posto si è identificato come Travis Timmerman e ha detto di essere stato detenuto in un carcere siriano per gli ultimi sette mesi. Timmerman ha 29 anni ed era stato visto per l’ultima volta a Budapest lo scorso maggio, come confermato dai documenti delle autorità statunitensi e ungheresi. Ha detto di essere entrato in Siria a piedi dal Libano durante un pellegrinaggio cristiano.

È stato ritrovato a piedi scalzi e avvolto in una coperta: ha detto di sentirsi bene, e di aver ricevuto cibo e acqua.

Inizialmente Timmerman era stato scambiato per Austin Tice, un giornalista statunitense che nel 2012 (quando aveva 29 anni) fu rapito mentre lavorava in Siria e di cui da anni non si sa più nulla. Il nuovo ministro siriano dell’Informazione ha detto che sono in corso le ricerche di Tice e che il governo coopererà con gli Stati Uniti per portare avanti le ricerche di tutti i cittadini statunitensi dispersi nel paese.

Negli ultimi giorni migliaia di prigionieri sono stati liberati dalle carceri siriane dopo la fine del regime di Bashar al Assad, rovesciato dai gruppi armati di opposizione in soli 11 giorni.