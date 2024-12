Un regalo di Natale al giorno: -16

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

A febbraio del 2022 la redazione di Consumismi aveva testato e recensito i collant di Sheertex, un’azienda nata in Canada che sosteneva di aver brevettato un tipo di maglia «praticamente indistruttibile». Dopo quasi tre anni possiamo dire che i collant usati per questi test sono stati utilizzati molte altre volte e sono ancora intatti. Può essere un bel regalo, visto che i collant normali che si rompono o smagliano dopo pochi utilizzi sono un problema per moltissime persone che usano spesso le gonne d’inverno. Inoltre Sheertex non è un marchio così conosciuto in Italia, cosa che vi permetterà di fare la figura di quelli che ne sanno, e i prezzi, che all’inizio erano altini (fino a 90 euro al paio), negli anni sono molto calati.

I collant di Sheertex sono fatti di un materiale particolare brevettato dall’azienda, ma sia alla vista che al tatto sono uguali a normali collant di nylon. Il sito è in inglese, quindi per scegliere quale modello comprare è importante sapere che “sheer” è la trasparenza: “Classic sheer” sono quelli da 30 denari e “Super sheer” quelli da 15, mentre i “Semi opaque” sono quelli più coprenti. I più interessanti da regalare sono i “Super sheer”, cioè i più trasparenti, perché sono quelli che normalmente durano meno e con i quali quindi risolvereste davvero un problema alla persona a cui li regalate. Dai nostri test era emerso che non era impossibile rovinarli (per esempio con un’unghia rotta), ma che erano comunque molto difficili da rompere o bucare, quindi a meno che la persona a cui volete regalarli non sia davvero molto distratta sarà una buona scelta.

Poi potete scegliere tra vari modelli (come quelli con le culotte rinforzate, o quelli con la cucitura dietro tutta la gamba) e i colori; visto che l’idea è regalare un paio di calze per tutta la vita noi consigliamo il nero per andare sul sicuro. In questi giorni sono in sconto a 29 euro e la spedizione è gratuita e veloce (alla redattrice che le ha comprate da poco sono arrivate in 3 giorni lavorativi).

Ne vuoi ancora?

– Qui c’è una lista di regali che avevamo pubblicato già a novembre.

– Qui un altro regalo da indossare.

– Qui un altro regalo “di bellezza”.

– Qui trovate tutti i regali di Natale proposti dal Post;

– e qui c’è la pagina dove iscriversi a Consumismi di Natale, la newsletter che vi aiuta con le idee per i regali.