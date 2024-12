Ad Haiti oltre 100 persone sono state uccise da una banda criminale

National Human Rights Defense Network, un’associazione per i diritti umani che opera ad Haiti, ha denunciato l’omicidio di oltre 100 persone a Cité Soleil, una baraccopoli di Port-au-Prince, la capitale. L’associazione ha spiegato che gli omicidi sarebbero una vendetta del capo di una banda criminale a cui un prete aveva detto che la malattia del figlio, morto sabato pomeriggio, era legata alla stregoneria.

Gli omicidi sono stati confermati da un’altra organizzazione per i diritti umani, Committee for Peace and Development, e da testimoni sentiti dai giornali. Il massacro è stato ordinato da un uomo di nome Felix, noto anche come Micanor Altes o King Micanor. Venerdì sarebbero state uccise 60 persone, sabato almeno altre 50. La maggior parte delle vittime aveva più di 60 anni e tutte erano fedeli della religione voodoo. La banda avrebbe usato come armi principalmente machete e coltelli. Pierre Espérance, direttore esecutivo del National Human Rights Defense Network, ha detto che il bilancio dei morti è ancora provvisorio.

La banda ha ucciso i fedeli della religione voodoo perché accusati di stregoneria. Il voodoo è una religione con una lunga storia ancora molto praticata in diverse parti del mondo, nata in Africa e poi arrivata con gli schiavi negli Stati Uniti, dove con forme e nomi leggermente diversi esiste ancora. I suoi fedeli credono che tutti gli esseri viventi abbiano spiriti, compresi gli animali e le piante. Ad Haiti il voodoo è una religione riconosciuta.

Negli ultimi mesi ad Haiti le violenze e gli attacchi delle bande criminali sono diventati ancora più intensi e violenti, costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie case e peggiorando una crisi politica e umanitaria che va avanti da tempo. Nelle ultime due settimane oltre 40mila persone se ne sono andate da Port-au-Prince, la capitale: è un numero altissimo anche per gli standard di Haiti. Gli attacchi delle gang stanno interessando interi quartieri.

Le forze di polizia non hanno abbastanza risorse per contrastare il problema, e per questo i cittadini si sono organizzati in gruppi di difesa. A giugno poi era arrivato il primo gruppo di agenti di una missione internazionale sostenuta dalle Nazioni Unite e guidata dal Kenya, con lo scopo di aiutare le autorità locali. Tuttavia, dei 2.500 agenti che sarebbero dovuti arrivare da vari paesi per il momento ad Haiti ce ne sono soltanto 400.

