La polizia statunitense ha fermato un uomo che ritiene collegato all’omicidio del capo di UnitedHealthcare

La polizia di Altoona, una città della Pennsylvania, ha fermato un uomo che si ritiene sia collegato all’omicidio di Brian Thompson, l’amministratore delegato dell’azienda di assicurazioni mediche UnitedHealthcare, ucciso mercoledì scorso a New York. Al momento non si sa se sia la persona ricercata da giorni in tutti gli Stati Uniti: secondo tre funzionari di polizia, sentiti dal New York Times, la persona fermata aveva con sé un’arma da fuoco simile a quella usata per uccidere Thompson, un silenziatore e documenti falsi simili a quelli che si ritiene l’assassino abbia usato nelle ore dell’omicidio.

Sempre secondo gli agenti sentiti dai giornali statunitensi l’uomo sarebbe stato identificato grazie alla soffiata di una persona che lo aveva visto in un McDonald’s: la polizia di New York sta andando ad Altoona, dove nelle prossime ore lo interrogherà.

