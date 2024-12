Cosa si sa dell’omicidio a New York del capo di UnitedHealthcare

Da mercoledì mattina a New York è in corso una ricerca in tutta la città dell’uomo che ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, importante azienda statunitense di assicurazioni mediche. L’omicidio è stato compiuto alle 6:45 locali (le 12:45 in Italia) nel centro della città, davanti all’ingresso dell’hotel Hilton Midtown, sulla 6th Avenue, a poche centinaia di metri da Times Square.

Thompson aveva 50 anni. Dopo l’attacco è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. L’uomo che gli ha sparato è scappato in bicicletta verso Central Park. La capa della polizia di New York, Jessica Tisch, ha definito l’omicidio un «palese attacco mirato». Un video delle telecamere di sorveglianza mostra l’assassino ripreso da dietro che si avvicina a Thompson e gli spara almeno tre volte, al polpaccio e alla schiena.

Nel corso della giornata la polizia ha diffuso alcune foto dell’uomo ricercato, tratte dalle telecamere di sorveglianza: indossa una giacca scura con cappuccio e uno zaino grigio e ha il volto coperto fino al naso. Secondo la polizia, l’uomo avrebbe saputo in anticipo da quale porta dell’hotel sarebbe uscito Thompson, e sarebbe arrivato fuori dall’edificio circa cinque minuti prima dell’omicidio.

In un’altra foto si vede l’uomo scappare su una bici. Inizialmente la polizia aveva detto che la bici era del servizio di bike sharing Citi Bike, che ha un sistema di GPS ed è quindi rintracciabile, ma non ci sono conferme. Aveva poi aggiunto che l’uomo ha attraversato Central Park dal lato sud al lato ovest, abbandonando la bici.

Al momento non si conosce il movente dell’omicidio. La polizia sta ascoltando vari testimoni per capirne di più e ha offerto una ricompensa da 10mila dollari per chiunque dia informazioni utili per arrestare l’assassino.

Thompson, che era nato in Iowa, era entrato a far parte di UnitedHealthcare nel 2004 e nel corso degli anni aveva fatto una rapida carriera nell’azienda fino a diventarne amministratore delegato nel 2021. UnitedHealthcare è il ramo assicurativo di UnitedHealth Group Inc., una società con sede in Minnesota: mercoledì all’hotel Hilton Midtown New York si sarebbe dovuta tenere la conferenza annuale degli investitori, e Thompson era lì per quel motivo. Secondo fonti anonime delle forze dell’ordine sentite dal New York Times, di recente Thompson avrebbe ricevuto diverse minacce, ma per ora non si sa molto sulla loro natura o su chi le avrebbe fatte.