Alle elezioni in Ghana ha vinto l’ex presidente John Dramani Mahama

Domenica l’ex presidente del Ghana John Dramani Mahama è stato dichiarato vincitore delle elezioni, che si sono tenute sabato e in cui si votava sia per eleggere il nuovo presidente che per rinnovare il parlamento. Mahama fa parte del Congresso democratico nazionale (NDC), di centrosinistra e ha battuto l’altro principale candidato di queste elezioni: il vicepresidente uscente Mahamudu Bawumia, del Nuovo partito patriottico (NPP), di centrodestra e primo musulmano a correre per la presidenza in un paese con una forte maggioranza cristiana (intorno al 70 per cento). Mahama era stato presidente tra il 2013 e il 2016.

Non sono ancora stati diffusi i risultati ufficiali delle elezioni, ma Bawumia ha dichiarato la sconfitta e si è congratulato con Mahama sulla base dei risultati preliminari che mostrano un divario non più colmabile. Sempre secondo i risultati preliminari, il partito di Mahama avrebbe ottenuto anche la maggioranza dei seggi in parlamento, 185 su 276.

Le elezioni in Ghana si sono svolte nel mezzo della peggiore crisi economica della storia recente del paese, che è stata anche l’argomento principale della campagna elettorale. Nel 2022 il paese dichiarò di non essere più in grado di ripagare il proprio debito pubblico e chiese un prestito da 3 miliardi di dollari (circa 2,8 miliardi di euro) al Fondo monetario internazionale (FMI). Negli ultimi anni la qualità della vita della popolazione è peggiorata notevolmente, con un forte aumento del costo della vita e della disoccupazione.