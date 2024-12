Un’esplosione ha distrutto parte di un palazzo all’Aia, nei Paesi Bassi

Sabato mattina presto c’è stata una forte esplosione in un palazzo dell’Aia, nei Paesi Bassi, che ha distrutto diversi appartamenti e provocato un incendio: ci sono diversi dispersi tra le macerie e secondo i vigili del fuoco impegnati nei soccorsi ci potrebbe essere una ventina di morti. Quattro persone, tra cui un bambino, sono già state portate in ospedale. Al momento non si conoscono le cause dell’esplosione.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 7 di sabato mattina, in un condominio di tre piani nel quartiere di Mariahoeve, nel nord est dell’Aia. Non si sa ancora quanti appartamenti siano stati distrutti dall’esplosione: un fotografo dell’agenzia di stampa olandese Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), arrivato sulla scena e ascoltato dal Telegraaf, ha parlato di diversi appartamenti distrutti, al posto dei quali sarebbe rimasto quello che ha definito «un grande buco».

L’incendio seguito all’esplosione è continuato per diverse ore. Le operazioni per spegnerlo sono terminate in tarda mattinata: dalle macerie sale ancora fumo e i vigili del fuoco non sono entrati all’interno di quel che resta del condominio per estrarre i corpi delle persone.

Nel frattempo la strada in cui si trova il condominio è stata bloccata per consentire tutte le operazioni di emergenza: sul posto ci sono camion dei pompieri, una fila di ambulanze e nel corso della mattinata sono arrivati autobus per evacuare diverse persone che si trovavano nei dintorni. Sulla zona sono stati anche inviati elicotteri e droni delle forze dell’ordine.

Le scuole del quartiere sono state chiuse, sono stati annullati una serie di eventi sportivi e le forze dell’ordine stanno facendo accertamenti per capire le cause dell’esplosione. In tarda mattinata la polizia locale ha detto di essere alla ricerca di testimoni che abbiano visto un’automobile che si sarebbe allontanata rapidamente dalla zona dell’esplosione verso le sei di mattina, circa un’ora prima dell’accaduto.

La gente sul posto ha descritto il boato dell’esplosione come molto forte: alcune persone lo hanno paragonato a una bomba e hanno detto di non aver mai sentito niente di simile. Attorno al condominio ci sono detriti e vetri distrutti: sono esplosi anche diversi finestrini di automobili parcheggiate lì vicino, che stanno venendo rimosse per consentire le operazioni di soccorso.