Nella Repubblica Dominicana sono state confiscate quasi 9,5 tonnellate di cocaina nascoste in un carico di banane

L’agenzia antidroga della Repubblica Dominicana ha intercettato e confiscato quasi 9,5 tonnellate di cocaina che erano nascoste in un carico di banane provenienti dal Guatemala, che doveva essere spostato in un’altra imbarcazione nel porto della capitale dominicana, Santo Domingo, e diretta verso il Belgio. È il più grande sequestro di droghe illegali nella storia del paese caraibico, dove solo quest’anno sono state sequestrate quasi 47 tonnellate di droga: negli ultimi anni, infatti, i Caraibi stanno emergendo come una delle principali rotte del traffico tra il Sudamerica (e in particolare la Colombia) e l’Europa. Si stima che il valore della merce confiscata sia di 250 milioni di dollari. Sono state arrestate dieci persone sospettate di essere coinvolte nel traffico della cocaina sequestrata.