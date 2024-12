Il TAR della Liguria ha detto che il Festival di Sanremo non può più essere affidato direttamente alla Rai

Giovedì il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Liguria ha stabilito che il comune di Sanremo non potrà più affidare direttamente alla Rai l’organizzazione del Festival di Sanremo, che si svolge ogni anno a febbraio nel teatro Ariston della città e di cui il comune detiene il marchio. Il Tar ha deciso che a partire dal 2026 per decidere chi lo organizzerà bisognerà avviare una gara pubblica aperta a tutti gli operatori del settore. L’edizione del 2025 sarà comunque organizzata e trasmessa dalla Rai, come previsto, dall’11 al 15 febbraio.

La decisione è legata a un ricorso presentato da Just Entertainment (JE), un’associazione che si occupa di produzione e realizzazione di eventi e opere musicali. È quasi certo che la Rai farà ricorso, dato che il Festival è il più importante evento televisivo dell’anno e garantisce decine di milioni di euro di introiti pubblicitari.

In aggiornamento