Lo Stato ha risarcito con 800mila euro gli eredi di una delle vittime della strage nazista di Civitella in Val di Chiana

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha erogato 800mila euro di risarcimento a quattro figli di Metello Ricciarini, tra le vittime della strage nazista di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, compiuta il 29 giugno del 1944. Il risarcimento è stato possibile grazie a un decreto-legge approvato nel 2022 dal governo Draghi con cui era stato istituito un fondo di 55,4 milioni di euro, poi aumentato a 61 milioni e gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze: con questo fondo lo Stato si faceva carico dei risarcimenti che sarebbero spettati alla Germania nelle cause legali avanzate dagli eredi delle persone uccise dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Il risarcimento è stato erogato dopo una lunga vicenda legale, simile a molte altre in corso in Italia. Nonostante il decreto-legge del 2022, infatti, l’Avvocatura di Stato, che rappresenta lo Stato italiano nelle controversie legali, si è spesso opposta ai risarcimenti, contestandone la legittimità.

Prima del decreto-legge del 2022 l’Italia si era sempre chiamata fuori dai processi sostenendo che i parenti delle vittime dovessero rivalersi sulla Repubblica federale tedesca. Lo Stato italiano, insomma, sosteneva di non dover essere interpellato sulla questione. La Germania, tuttavia, si è sempre opposta ai risarcimenti. Dopo il 2022 l’Avvocatura ha però contestato che i risarcimenti disposti da vari tribunali agli eredi delle vittime fossero legittimi, sostenendo che i parenti dovessero fare causa direttamente allo Stato italiano e non più alla Germania, perché l’Italia li possa risarcire.