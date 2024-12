I Democratici hanno vinto l’ultimo seggio alla Camera statunitense di cui non si sapeva il risultato, in California

Il candidato del partito Democratico ha vinto nell’ultimo seggio della Camera dei deputati statunitense di cui non si sapeva ancora il risultato, a quasi un mese dalle elezioni. Il 13esimo distretto elettorale della California è stato vinto con un margine strettissimo da Adam Gray, che ha battuto il deputato in carica, il Repubblicano John Duarte. I Democratici quindi avranno 215 deputati, mentre i Repubblicani 220: nella Camera per avere la maggioranza assoluta bastano 218 seggi, ma il presidente eletto Donald Trump ha chiesto a due deputati Repubblicani di far parte della sua amministrazione, e un terzo, Matt Gaetz, si è dimesso. I seggi rimasti vacanti saranno assegnati da elezioni suppletive nei prossimi mesi.

Il 13esimo distretto della California è una zona prevalentemente agricola e senza grosse città, vicino a San Francisco. La California è particolarmente lenta a certificare i risultati elettorali, a causa del gran numero di voti per posta espressi nello stato, che richiedono procedure più lunghe rispetto a quelli espressi di persona ai seggi. Il loro conteggio ha anche progressivamente ridotto il margine di vantaggio di Donald Trump rispetto alla candidata presidente dei Democratici, Kamala Harris, ma senza alterare in alcun modo il risultato.

