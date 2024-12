È morto a 80 anni lo storico Giovanni Sabbatucci

È morto a 80 anni Giovanni Sabbatucci, storico italiano considerato tra i più importanti nello studio del fascismo. Era nato a Sellano, in provincia di Perugia, nel 1944 e si era laureato in Storia a Roma con lo storico Renzo De Felice. Fin dall’inizio della sua carriera si era occupato principalmente della storia del ventennio fascista, oltre che dell’Italia repubblicana. Tra gli anni Ottanta e Novanta aveva inoltre curato diversi manuali scolastici di Storia, insieme a Andrea Giardina e Vittorio Vidotto. Aveva insegnato all’Università di Macerata e nel 1997 era stato nominato professore ordinario di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Aveva anche lavorato a lungo come editorialista per vari giornali, tra cui L’Espresso, Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Mattino.