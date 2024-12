In Grecia una tempesta ha causato la morte di due persone a Lemno e grossi danni a Rodi

Tra sabato e domenica la tempesta Bora ha causato la morte di due persone nell’isola greca di Lemno e grandi danni e disagi a Rodi. Entrambe sono isole del mar Egeo: Lemno si trova più a nord di Rodi, che è vicina alle coste della Turchia. Sabato a Rodi ha piovuto ininterrottamente per 16 ore e sono caduti più di 300 millimetri di pioggia: più o meno la quantità che normalmente piove in due mesi. Domenica il sindaco di Rodi, Alexandros Koliadis, ha detto alla popolazione di restare in casa e ha disposto un divieto temporaneo di circolare in automobile, anche perché diverse strade sono state danneggiate e non sono praticabili. Molti edifici sono stati allagati dal fango, soprattutto nella città di Ialiso, e sono state evacuate 80 persone; non ci sono notizie di persone morte. Lunedì le scuole di Rodi resteranno chiuse. In altre parti della Grecia, soprattutto nel Centro-Nord, la tempesta ha causato l’interruzione di alcune linee ferroviarie.