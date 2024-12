Un attacco aereo israeliano ha ucciso tre operatori della ong World Central Kitchen a Gaza

Sabato un attacco aereo israeliano su un’automobile che era per strada a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, ha ucciso almeno cinque persone tra cui tre operatori della ong World Central Kitchen (WCK), che si occupa di fornire aiuti alimentari. L’esercito israeliano ha sostenuto che uno dei tre operatori, secondo le sue informazioni d’intelligence, avesse partecipato all’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023.

I parenti dell’uomo, identificato da Israele come Hazmi Kadih, hanno detto che non è vero, che il suo nome era Ahed Azmi Qdeih e che lavorava per la ong. WCK ha detto che non le risulta un suo coinvolgimento nell’attacco, aggiungendo però di non avere ancora abbastanza dettagli e che sta cercando di ricostruirli. Inoltre la ong ha sospeso di nuovo le sue operazioni a Gaza, che erano riprese ad aprile dopo un mese di sospensione per un altro attacco aereo israeliano che aveva ucciso sette operatori nella città di Deir al Balah. Tra venerdì e sabato, i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 32 persone a Gaza.