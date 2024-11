La Russia ha bombardato i combattenti nemici di Assad ad Aleppo

Sabato gli aerei dell’esercito russo, alleato del regime siriano, hanno compiuto dei bombardamenti su alcuni quartieri periferici di Aleppo, dove a partire da venerdì erano penetrati i combattenti dei gruppi armati nemici del presidente Bashar al Assad, con un’offensiva sorprendente che dopo quattro anni di immobilità aveva spostato la linea del fronte di 17 chilometri in due giorni. L’estensione dei danni causati dai bombardamenti non è ancora chiara, ma alcuni video condivisi sui social network mostrano colonne di fumo e diversi veicoli in fiamme.

È la risposta più massiccia finora alla disfatta maturata dalle forze governative tra venerdì e sabato, quando migliaia di combattenti di una lega di gruppi armati che si fa chiamare “al Fatah al Mubin”, “la Grande Conquista”, aveva preso il controllo di ampie porzioni di Aleppo, incontrando pochissima resistenza. I combattenti sono arrivati fino alla cittadella storica nel centro della città, consolidando le proprie posizioni e abbattendo alcuni simboli del regime, come una statua di Basil al Assad, fratello del presidente morto nel 1994. Proprio la piazza in cui si trova la statua è stata uno degli obiettivi dei bombardamenti russi e siriani.

Sabato il governo di Assad ha riconosciuto l’avanzata dei gruppi nemici annunciando una «ridistribuzione» dei propri soldati e promettendo una risposta per espellere quelli che definisce «terroristi» e ristabilire il controllo statale. La coalizione di gruppi armati include la fazione islamista dominante nel nord della Siria, Hayat Tahrir al Sham (Hts), “l’organizzazione per la liberazione del Levante”, che in passato aderiva ad al Qaida ma oggi ci tiene a sembrare davanti al mondo esterno l’esercito legittimo del governo di quella regione.

Non è interamente chiara la situazione all’aeroporto di Aleppo, nella periferia est della città, dopo che le autorità siriane avevano interrotto i voli a causa dell’avvicinarsi dei combattenti.

I combattenti siriani si erano avvicinati ad Aleppo da ovest, divisi in due grandi raggruppamenti. Prima di spostarsi verso il centro erano già arrivati a “Nuova Aleppo”, un quartiere residenziale fatto di palazzoni appena costruiti poco fuori dalla città. Sono quasi un centinaio i piccoli centri abitati appena fuori da Aleppo passati dal controllo del regime a quello dei gruppi armati da mercoledì in poi.

L’offensiva è stata definita nei comunicati ufficiali di Hts una campagna per ristabilire la capacità di deterrenza dei gruppi armati contro il regime, una risposta alle manovre aggressive delle forze di Assad, che da un mese e mezzo avevano intensificato gli attacchi su un fronte che non si muoveva da quattro anni. È possibile che le forze di Assad avessero intensificato i loro attacchi come manovra preventiva per mascherare la loro debolezza in questo periodo, conseguenza delle difficoltà dei suoi principali alleati: il gruppo libanese Hezbollah, che ha appena accettato un cessate il fuoco con Israele dopo i devastanti bombardamenti subiti e l’uccisione dei suoi primi due leader in linea di successione; l’Iran, per la prima volta è impegnato in una sfida diretta contro Israele; e la Russia impegnata da quasi tre anni nell’invasione in Ucraina.

Assad controlla la maggior parte del territorio siriano e le città vicino alla costa, la cosiddetta «Siria utile», ma deve ancora far fronte ai movimenti armati che lo vogliono rovesciare, soprattutto a nord-ovest e talvolta anche a sud.