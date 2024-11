Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostituito il comandante delle forze di terra dell’esercito

Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di un nuovo comandante delle forze di terra dell’esercito ucraino: Mykhailo Drapaty, che finora era Vicecapo di stato maggiore dell’esercito ucraino e prenderà il posto di Oleksandr Pavliuk, che ricopriva questo incarico da febbraio. Negli scorsi anni Drapaty ha ottenuto vari successi militari: nel 2014 ha guidato le operazioni contro i separatisti russi a Mariupol, e dopo l’invasione russa del 2022 ha partecipato, anche come comandante, ad alcune campagne vittoriose ucraine, tra cui la difesa di Kharkiv da un grosso attacco russo lo scorso maggio. Drapaty è anche considerato un comandante in grado di tenere alto il morale dei soldati, in un periodo in cui la difesa ucraina è in difficoltà e la Russia sta compiendo una serie di attacchi massicci contro le infrastrutture ucraine.