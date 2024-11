In Ucraina più di un milione di persone è senza elettricità per un grosso attacco russo sulle infrastrutture energetiche

Nella notte fra mercoledì e giovedì la Russia ha compiuto un grosso attacco alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando secondo Reuters più di un milione di persone in tutto il paese senza elettricità e senza riscaldamento. A fronte delle basse temperature (a Kiev la temperatura massima prevista per oggi è di due gradi), in diverse regioni del paese sono stati attivati dei generatori d’emergenza per garantire acqua e riscaldamento alle scuole, agli ospedali e ad altri servizi di prima necessità. Saranno anche aperti dei luoghi dove le persone potranno caricare i propri telefoni e computer e mangiare e bere qualcosa durante i blackout.

L’attacco ha colpito soprattutto le regioni occidentali dell’Ucraina, che nel corso della guerra sono state quelle meno interessate dai bombardamenti russi. L’aviazione ucraina ha detto che la Russia ha usato più di 180 missili e droni: due persone sono state ferite, ma non ci sono stati morti.