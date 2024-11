Celebripost

Venerdì scorso è iniziato il Torino Film Festival, che si concluderà domani, e diverse persone famose in questa raccolta sono state fotografate lì: c’erano le attrici Rosario Dawson e Sharon Stone, Alec Baldwin e il regista Giulio Base e anche Angelina Jolie che nella fotografia che abbiamo scelto riceve dallo scrittore Alessandro Baricco la “Stella della Mole”, un riconoscimento alla carriera che viene assegnato dal 2020. Poi il cantante Axl Rose prima del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, in cui Max Verstappen ha festeggiato la vittoria del campionato del mondo. Ci sono anche i festeggiamenti di Matteo Berrettini e Jannik Sinner per la vittoria della Coppa Davis, alcuni esponenti politici di cui si è parlato questa settimana e alcune celebrità alla parata di Macy’s, della quale se siete curiosi potete trovare qui diverse fotografie. Per finire con Chris Pine, Sophie Hunter e Benedict Cumberbatch che guardano una partita della squadra di calcio maschile del Como.