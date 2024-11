Cent’anni della parata di Macy’s a New York

Il 27 novembre del 1924 il grande magazzino Macy’s organizzò a New York la sua prima parata del Giorno del Ringraziamento, che da allora continua a svolgersi ogni anno ed è diventata un pezzo importante della cultura popolare statunitense. Negli anni si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie ai grandi palloni aerostatici che rappresentano vari personaggi di cartoni animati e della cultura pop, che vengono fatti sfilare tra i grattacieli di Manhattan, da quello di Snoopy a quello di Spongebob, finiti anche in numerosi film e serie tv ambientate a New York.

Ogni anno milioni di persone assistono alla parata dal vivo dai marciapiedi della città, e decine di milioni la guardano da casa, in un momento, ovvero il Giorno del Ringraziamento, che è una delle festività più sentite dagli statunitensi. L’anno scorso è stata vista da 28,5 milioni di telespettatori segnando il record degli ultimi anni e uguagliando lo share medio delle partite della NFL (la lega del football americano).

La prima edizione della sfilata si tenne il 27 novembre del 1924 quando i dipendenti dei grandi magazzini Macy’s, per inaugurare l’apertura del nuovo punto vendita della catena in Herald Square, al centro della penisola di Manhattan, sfilarono dalla 145ª strada, nel quartiere di Harlem (a nord della penisola), travestiti da cavalieri, clown e cowboy. Il negozio, all’epoca pubblicizzato come il più grande del mondo, vende tuttora vestiti, gioielli e oggetti d’arredamento, su una superficie di circa 93 mila metri quadrati e occupa quasi un intero isolato all’angolo tra Herald Square e la 34ª strada. Ad accompagnarli durante il percorso, lungo circa 9 km, c’erano tigri ed elefanti dello zoo di Central Park, ma non i palloni. Questi fecero la loro comparsa nel 1927: il primo a debuttare fu quello di Felix the Cat, protagonista del cinema d’animazione statunitense degli anni ‘20.

I gonfiabili, che da allora sono la principale attrazione, vennero immaginati e poi introdotti dall’artista e illustratore Tony Sarg. Da allora comparvero ad ogni sfilata, ad eccezione di quelle del biennio 1942-44, quando l’impegno degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale impose restrizioni sull’utilizzo di gomma e elio.

La parata viene interamente organizzata e finanziata da Macy’s ad un costo che CBS stima tra gli 11 e i 13 milioni di dollari. Tuttavia, grazie al ritorno d’immagine, alla pubblicità generata dall’evento e alla vendita dei diritti televisivi, acquisiti dalla NBC sin dagli anni ‘50 per circa 20 milioni di dollari all’anno, è un affare remunerativo.

La fama della parata di Macy’s si estese fuori da New York soprattutto grazie a Il miracolo della 34ª strada, film natalizio ambientato per buona parte all’interno del grande magazzino e che includeva le riprese della sfilata del 1946 (nel 1994 ne fu fatto anche un remake). A renderla celebre anche all’estero furono tra le altre le sitcom Friends e Seinfeld, che in alcuni episodi mostrarono la parata con i suoi pupazzi gonfiabili, ma anche il film di Woody Allen Broadway Danny Rose e il cartone animato degli anni ‘90 We’re Back! – 4 dinosauri a New York.

I personaggi scelti per essere riprodotti dai palloni rappresentano i più iconici protagonisti dell’animazione e della cultura popolare americana come Mickey Mouse, Paperino, e il Kool-Aid Man, mascotte del marchio di bevande in polvere Kool-Aid, ma nel tempo sono stati inclusi anche personaggi creati in altri paesi, come Pinocchio e il Pokémon Pikachu.

In alcune occasioni sono successi anche dei guai: nel 1993 un pallone che ritraeva Sonic (protagonista dell’omonima serie di videogiochi) si schiantò contro un lampione a causa di una forte raffica di vento, squarciandosi e ferendo lievemente un poliziotto e una bambina. Una cosa molto simile avvenne nel 1997, quando un pallone del Gatto col cappello (protagonista dell’omonimo libro del Dr. Seuss), sempre a causa di una raffica di vento, si schiantò, di nuovo contro un lampione, ferendo diverse persone del pubblico e mandandone una in coma per un mese. Dopo questi avvenimenti sono state imposte regole più stringenti sulle dimensioni massime dei palloni e si è provveduto a rimuovere i lampioni dal percorso seguito dalla parata.

La sfilata di giovedì partirà all’altezza di Central Park alle 8:30 e si concluderà verso le 12:00 di fronte al negozio Macy’s di Herald Square. Verrà aperta dal distretto di polizia di New York, che dal 1985 sfila in testa del corteo seguita da bande musicali, corpi di ballo e dai pupazzi, per essere chiusa, come da tradizione, dall’arrivo di un figurante vestito da Babbo Natale che sancisce l’inizio del periodo natalizio. Alcuni dei personaggi che quest’anno saranno aggiunti alla lista di quelli raffigurati dai palloni aerostatici sono Minnie Mouse e Marshall (il dalmata-pompiere del cartone animato Paw Patrol). Oltre a nuove versioni di Goku e Spiderman.