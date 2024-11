Le foto della parata di Macy’s a New York

Anche quest’anno si è svolta a New York la tradizionale parata del giorno del Ringraziamento organizzata dal grande centro commerciale Macy’s. Il giorno del Ringraziamento è una delle più importanti festività degli Stati Uniti e si tiene ogni anno il quarto giovedì di novembre. Per festeggiarlo Macy’s organizza da cento anni una parata fra le strade di New York, dove sfilano pupazzi gonfiabili enormi – alcuni alti come palazzi di cinque piani – che raffigurano celebri personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della cultura popolare americana. Quest’anno, tra gli altri, c’erano SpongeBob, Snoopy, i Pokémon, Goku, Spider-Man e, per la prima volta, Minnie.

La parata è un evento famosissimo negli Stati Uniti, seguito non solo a New York ma in tutto il paese. Oltre ai gonfiabili, ogni anno sfilano anche decine di giocolieri, bande musicali e centinaia di clown.

