La Cina ha liberato tre cittadini statunitensi detenuti da anni

Dopo anni di interventi diplomatici la Cina ha infine liberato tre cittadini statunitensi che gli Stati Uniti ritenevano fossero detenuti ingiustamente: sono Mark Swidan, detenuto da 12 anni e condannato a morte per accuse legate al traffico di droga; Kai Li e John Leung, in carcere per spionaggio rispettivamente dal 2016 e dal 2023. La loro liberazione segue quella di un altro cittadino statunitense, David Lin, detenuto per anni e rilasciato a settembre.

Queste ultime liberazioni sono una vittoria politica e diplomatica per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e rimuovono così un’ostacolo che permaneva da tempo nelle relazioni con la Cina, e per cui il Congresso aveva fortemente criticato l’amministrazione Biden. Secondo Politico negli ultimi quattro anni sono stati riportati negli Stati Uniti oltre 70 cittadini, da paesi tra cui la Russia, il Venezuela, l’Iran e appunto la Cina: ad agosto ebbe particolare risonanza un grosso scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia, che coinvolse in tutto 24 persone.

