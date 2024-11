Secondo fonti del “Financial Times” la Cina sta investigando sul suo ministro della Difesa per corruzione

Secondo alcuni funzionari del governo statunitense citati dal Financial Times, la Cina sta investigando per corruzione sul suo ministro della Difesa, l’ex ufficiale di marina Dong Jun. Al momento non è chiaro quali siano di preciso le accuse contro di lui, e l’ambasciata cinese negli Stati Uniti non ha commentato. Una delle fonti sentite dal Financial Times ha detto che Dong Jun risulta indagato nell’ambito di più ampie indagini ordinate dal presidente cinese Xi Jinping sui funzionari dell’Esercito Popolare di Liberazione, il nome ufficiale dell’esercito cinese.

Dong Jun sarebbe il terzo ministro della Difesa cinese consecutivo a essere messo sotto indagine per corruzione. Era stato scelto come ministro nel dicembre del 2023, in seguito alla rimozione dall’incarico di Li Shangfu, che non si era visto in pubblico per alcuni mesi. Successivamente Li stato espulso dal Partito Comunista assieme al suo predecessore, Wei Fenghe, per aver abusato della loro posizione e aver accettato regali e denaro in cambio di favori ad altre persone.