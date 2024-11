In Pakistan la polizia ha arrestato migliaia di manifestanti che chiedono la scarcerazione dell’ex primo ministro Imran Khan

La polizia pakistana ha arrestato migliaia di manifestanti che chiedono la scarcerazione dell’ex primo ministro Imran Khan mentre cercavano di raggiungere la capitale Islamabad. Un agente di polizia del Punjab, la provincia più popolosa del paese, ha detto all’agenzia di stampa statunitense Associated Press che le persone arrestate nella provincia sarebbero 4mila, fra cui 5 parlamentari. Imran Khan è stato arrestato più di un anno fa, per decine di capi di accusa che i suoi sostenitori ritengono motivati politicamente.

Domenica i sostenitori di Khan e del suo partito (il Movimento per la Giustizia, PTI) avevano formato grandi convogli che hanno provato a raggiungere la capitale, partendo principalmente dal Punjab (nel centro-est) e dalla provincia del Khyber Pakhtunkhwa (nel nord-ovest). Le principali vie d’accesso a Islamabad sono state bloccate e in molti punti ci sono stati scontri fra la polizia e i manifestanti, con lanci di pietre e lacrimogeni. Il governo ha detto di aver sospeso l’accesso a internet attraverso la rete mobile nelle zone del paese dove le proteste sono state più intense. Lunedì mattina le proteste erano ancora in corso, anche se i sostenitori di Khan non erano riusciti a raggiungere la zona di Islamabad dove si trovano le sedi dei principali uffici governativi.