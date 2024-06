L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan è stato assolto dall’accusa più grave per cui era sotto processo

L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan è in carcere dal 2023 per una serie di accuse ma lunedì è stato assolto in appello da quella più grave, di diffusione di informazioni considerate segreti di stato, per cui era stato condannato a 10 anni di carcere a gennaio. L’accusa girava attorno al contenuto di una comunicazione diplomatica segreta inviata a Islamabad, la capitale del Pakistan, dall’ambasciatore pakistano a Washington quando Khan era primo ministro: Khan aveva descritto il contenuto del documento nel corso di un discorso pubblico e così facendo, secondo l’accusa, avrebbe messo in pericolo la sicurezza nazionale e danneggiato i rapporti con un paese straniero, gli Stati Uniti.

Khan è un ex giocatore di cricket di 71 anni ed è stato primo ministro dal 2018 al 2022. È uno dei politici più influenti del Pakistan e nonostante l’assoluzione rimarrà in prigione per via di un’altra condanna. Nei mesi precedenti alle ultime elezioni politiche del Pakistan, tenutesi a febbraio, aveva infatti ricevuto tre diverse condanne in tribunale, per accuse che a suo dire erano motivate politicamente. Una di queste accuse riguarda un caso di corruzione la cui sentenza è stata sospesa ad aprile. L’altra è relativa al matrimonio tra Khan e la sua terza moglie, Bushra, condannata insieme a lui: un tribunale ha concluso che il loro matrimonio, nel 2018, fosse illegale perché avvenuto troppo poco tempo dopo il divorzio di lei.

Alle elezioni di quattro mesi fa i candidati sostenuti da Khan avevano ottenuto più voti degli altri ma erano poi stati penalizzati dal fatto che il loro partito, il Movimento per la Giustizia (PTI), era stato reso illegale da una sentenza della Corte Suprema. L’attuale governo del paese è stato formato dai loro rivali politici che si sono coalizzati.

Dall’accusa di diffusione di segreti di stato è stato assolto anche Shah Mehmood Qureshi, ministro degli Esteri durante il governo di Khan.