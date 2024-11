La giunta militare del Mali ha rimosso il primo ministro

La giunta militare che governa il Mali, nell’Africa occidentale, ha rimosso il primo ministro Choguel Kokalla Maiga e sciolto il suo intero governo. Il colonnello Assimi Goita, capo della giunta militare al potere dopo due colpi di stato compiuti tra il 2020 e il 2021 e presidente del paese, lo ha annunciato in un discorso televisivo mercoledì. Maiga era stato nominato primo ministro ad interim nel maggio del 2021, e negli ultimi giorni aveva rivolto diverse critiche alla giunta, accusandola di non fare abbastanza per completare un processo di transizione verso un sistema democratico nel paese. Nel giugno del 2022 la giunta aveva promesso di organizzare le elezioni e di riconsegnare il potere ai civili entro la fine del marzo scorso, ma in seguito aveva rinviato le elezioni a tempo indeterminato.

