Gli Stati Uniti hanno messo il veto su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Mercoledì gli Stati Uniti hanno posto il veto su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva il cessate il fuoco della guerra nella Striscia di Gaza, motivando la loro decisione con il fatto che il testo non includeva la liberazione degli ostaggi come condizione preliminare per la tregua. La risoluzione parlava della liberazione degli ostaggi, ma la sua formulazione suggeriva che la cosa sarebbe dovuta avvenire dopo l’inizio del cessate il fuoco.

È la quarta volta in un anno che gli Stati Uniti bloccano l’emanazione di una risoluzione sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, essendo uno dei cinque paesi (insieme a Cina, Francia, Russia e Regno Unito) sui 15 membri del Consiglio ad avere diritto di veto. Diversi membri del Consiglio hanno espresso il loro risentimento nei confronti della decisione degli Stati Uniti, dicendo che i negoziati sul testo della risoluzione duravano da settimane.

Allo stesso tempo però, nonostante la sua importanza politica, è improbabile che questa risoluzione avrebbe cambiato qualcosa nel comportamento di Israele: nell’ultimo anno il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato due risoluzioni sul cessate il fuoco nella Striscia, che sono state ignorate dal governo e dall’esercito israeliano.

– Leggi anche: Israele è obbligato a rispettare la risoluzione dell’ONU sul cessate il fuoco?