Donald Trump ha scelto come nuovo segretario al Commercio Howard Lutnick, sostenitore di maggiori dazi

Donald Trump, vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi, ha nominato Howard Lutnick come prossimo segretario al Commercio. Lutnick, che ha 63 anni e dirige un’azienda di servizi finanziari, è noto per le sue posizioni contrarie alla Cina e favorevoli all’introduzione di maggiori dazi, ed era già un membro importante dello staff di Trump. Come capo del dipartimento del Commercio sarà responsabile di mettere in atto buona parte del programma economico di Trump, fra cui la promessa di imporre dazi del 10 per cento su tutte le importazioni e del 60 per cento sui beni cinesi.

La nomina di Lutnick, come quella di tutti gli altri segretari proposti dal presidente eletto, per diventare effettiva dovrà essere confermata dal Senato, dove il Partito Repubblicano avrà la maggioranza.

– Leggi anche: Come andò all’Italia coi dazi di Trump