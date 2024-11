Almeno otto persone sono state uccise in un accoltellamento nella Cina orientale

Almeno otto persone sono state uccise e 17 sono state ferite sabato in un accoltellamento all’esterno di una scuola a Wuxi, una città vicino a Shanghai nella Cina orientale. Un uomo di 21 anni, sospettato di essere l’autore dell’attacco, è stato arrestato e sembra che avesse organizzato l’accoltellamento dopo non essersi diplomato a causa dei voti bassi ricevuti. La polizia locale non ha fornito molti altri dettagli, dicendo che le indagini sono ancora in corso.

L’attacco è avvenuto a pochi giorni di distanza dall’investimento e l’uccisione di almeno 35 persone a Zhuhai, nella provincia del Guangdong. Un uomo di 62 anni aveva investito con la propria automobile decine di persone all’esterno di un campo sportivo, ma anche in questo caso erano state diffuse poche informazioni da parte delle autorità locali. Spesso i casi di cronaca di questo tipo subiscono forti censure da parte del governo cinese, con limitazioni alla diffusione di informazioni anche sui social network.